Губерниев опроверг информацию об отстранении от эфиров на "Матч ТВ"

Известный комментатор призвал не верить сплетням и слухам. Он провел сегодня два эфира на телеканале.

Телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на слухи об отстранении с "Матч ТВ" после скандала с бывшей участницей реалити-шоу "Дом 2" Ольгой Бузовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Во вторник, 15 июня, сразу несколько Telegram-каналов опубликовали скриншот stories якобы из Instagram-аккаунта генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки. В ролике она сообщила, что решила отстранить Губерниева от эфиров после скандала с телеведущей Ольгой Бузовой. Через некоторое время Канделаки сказала, что эти скриншоты являются фейком.

Губерниев и Бузова устроили перепалку в прямом эфире "Матч ТВ". Телеведущий задал вопрос Бузовой, пьет ли она коньяк по утрам. Бывшая участница реалити-шоу "Дом 2" заявила, что Губерниев "дно", обвинив его в хамстве. После этого телеведущая заплакала в прямом эфире. Журналист принес свои извинения Бузовой.

Ранее мы сообщили, что Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19.

Видео: Instagram/guberniev_dmitry