Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19

Медик подчеркнул, что раньше симптомы болезни проявлялись на седьмой-девятый день.

Врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что инкубационный период COVID-19 сократился до четырех-пяти дней. Об этом он сказал в прямом эфире с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале "Анонимы".

По мнению Проценко, это новая болезнь с новыми сценариями. При этом клиническая картина сильно не поменялась. Врачи анализируют текущую ситуацию. Проценко подчеркнул, что теперь появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса. Однако, он не стал говорить о том, что рост заболеваемости в России обусловлен новым индийским штаммом инфекционного заболевания.

Коммунарка продолжает принимать новых пациентов с COVID-19. По словам Проценко, сейчас больных стало больше, чем в пиковые дни во время первых двух волн пандемии. Врач больницы до сих пор считает, что только вакцинация поможет предотвратить распространение коронавируса.

Ранее мы сообщили, что в Госдуму внесен законопроект об ответе на недружественные действия стран.

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