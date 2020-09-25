В Госдуму внесен законопроект об ответе на недружественные действия стран

Иностранным банкам могут запретить передачу конфиденциальной информации под угрозой санкций.

Члены правительства внесли в Госдуму законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В мае правительство утвердило список недружественных государств. В него попали две страны: США и Чехия. Как уточнил замглавы МИД Сергей Рябков, перечень могут пересмотреть, но пока у России нет на это никаких оснований. Теперь правительство решило по-другому воздействовать на недружественные государства. Оно предложило запретить банкам передавать информацию о клиентах и операциях в зарубежные структуры. Также предполагается, что Федеральная служба по финансовому мониторингу и Центробанк будут оперативно получать данные со стороны российских кредитных организаций, получивших запрос от иностранных властей.

Депутаты готовы к тому, что законопроект повлечет изменения финансовых обязательств государства, а также внесет дополнительную графу расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. Помимо этого, политики уверены, что нововведение никак не повлияет на социально-экономические, финансовые и другие сферы.

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