СК возбудил уголовное дело на тик-токеров в Москве

Блогеры решили записать провокационный ролик в соцсети TikTok. Они решили использовать икону в качестве реквизита.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о надругательстве над православной иконой на юго-западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

В пятницу, 11 июня, подростки рядом с жилым домом по Нагорному бульвару в Москве сняли ролик для подписчиков. В качестве реквизита они использовали православную икону. По мнению следователей, в ролике они публично совершали действия, которые приравняли к явному неуважению к окружающим. По факту, их обвинил в оскорблении религиозных чувств верующих.

Правоохранительные органы отметили, что по статье 148-ой УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих") обвиняемым грозит лишение свободы на один год. Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Видео: Telegram/Life Shot