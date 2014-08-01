Рогозин: ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что разрабатываемый Россией ядерный буксир "Зевс" будет искать жизнь во Вселенной. Об этом он сказал на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
Ядерный буксир создают на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса. Оно ведется в стране с 2010 года. Впервые макет космического аппарата был представлен на Международном авиакосмическом салоне – 2019.
И для миссий, которые отправляются на Марс, на Венеру, а в будущем, после создания термоядерных возможностей, при движении за пределы Солнечной системы станет важнейшей задачей обнаружить и понять: одни ли мы в космосе, или есть иная жизнь.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Буксир назвали "Зевсом". Закончить проект планируют к лету 2024 года. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы оценили в 4,2 млрд рублей.
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Видео: Youtube/Roscosmos Media
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