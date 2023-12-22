Стало известно, как тигренок Зевс из Ленинградского зоопарка переносит холода

Места на улице, где чаще всего отдыхает и играет тигренок, утеплены за счет подстилок.

Ведущий зоолог Ленинградского зоопарка Юлия Гилицкая рассказала петербуржцам, как тигренок Зевс переносит морозную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалист пояснила, что в холодное время года для Зевса созданы все необходимые условия для комфорта. Места на улице, где чаще всего отдыхает и играет тигренок, утеплены за счет подстилок.

На подстилках Зевс может расслабиться, не прекращая наблюдения за прохожими. А если ему хочется побыть одному, он может в любой момент спрятаться в отапливаемом домике. Юлия Гилицкая, ведущий зоолог Ленинградского зоопарка

Кроме того, по словам зоолога, Зевс не мерзнет благодаря активным играм. Он любит лежать в снегу, прыгать и гонять мячи.

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Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк