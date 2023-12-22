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Ленинградский зоопарк показал петербуржцам купания тигра Зевса

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Зевс предпочитает искупаться в бассейне в теплую погоду.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 17 мая показали, как плескается в воде тигр Зевс.

Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определенно не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать ее в разные стороны. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Зевс предпочитает искупаться в бассейне в теплую погоду. 

Ранее Ленинградский зоопарк показал подросшего манула Шу. Он вырос и уже ведет себя с большей осторожностью – по наставлению мамы Намики. Поэтому заметить Шу или тем более заснять его получается нечасто. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: зевс, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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