Ленинградский зоопарк показал петербуржцам купания тигра Зевса

Зевс предпочитает искупаться в бассейне в теплую погоду.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 17 мая показали, как плескается в воде тигр Зевс.

Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определенно не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать ее в разные стороны. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Зевс предпочитает искупаться в бассейне в теплую погоду.

Ранее Ленинградский зоопарк показал подросшего манула Шу. Он вырос и уже ведет себя с большей осторожностью – по наставлению мамы Намики. Поэтому заметить Шу или тем более заснять его получается нечасто.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка