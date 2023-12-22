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Подросшего манула Шу показали в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 15:56
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Подросшего манула Шу показали в Ленинградском зоопарке

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Малыш очень осторожный, поэтому его сложно сфотографировать.

Манул Шу последнее время редкий "гость" в соцсетях. Сегодня сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали фото подросшего зверька. Снимок разместили в tg-канале зверинца. 

Малыш вырос и уже ведет себя с большей осторожностью, как научила мама Намика. Поэтому заметить его или тем более заснять получается нечасто. Но благодаря киперам, которые делают фотографии с внешней стороны вольера, мы можем иногда баловать вас этим прелестным хищником.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке откроют детский летний лагерь. Для детей подготовлена увлекательная программа, которая позволит им окунуться в мир разнообразных животных, посетить места, закрытые для обычных посетителей, принять участие в творческих мастер-классах и интересно провести время.

Ранее мы писали, что лев Адам отпраздновал 18-летие в Ленинградском зоопарке.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: животные, ленинградский зоопарк, манул шу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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