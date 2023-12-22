Подросшего манула Шу показали в Ленинградском зоопарке

Малыш очень осторожный, поэтому его сложно сфотографировать.

Манул Шу последнее время редкий "гость" в соцсетях. Сегодня сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали фото подросшего зверька. Снимок разместили в tg-канале зверинца.

Малыш вырос и уже ведет себя с большей осторожностью, как научила мама Намика. Поэтому заметить его или тем более заснять получается нечасто. Но благодаря киперам, которые делают фотографии с внешней стороны вольера, мы можем иногда баловать вас этим прелестным хищником. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке откроют детский летний лагерь. Для детей подготовлена увлекательная программа, которая позволит им окунуться в мир разнообразных животных, посетить места, закрытые для обычных посетителей, принять участие в творческих мастер-классах и интересно провести время.

Ранее мы писали, что лев Адам отпраздновал 18-летие в Ленинградском зоопарке.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк