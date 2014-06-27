Рогозин высмеял нового главкома ВСУ Михаила Драпатого

Экс-глава "Роскосмоса" и сенатор России посмеялся над фамилией украинского главкома.

Российский Дмитрий Рогозин через собственный Telegram-канал высмеял назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, сменившего в должности Александра Сырского.

Драпатый от слова "драпать"? Дмитрий Рогозин, парламентарий из РФ

Напомним, что вечером 21 июля лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил гражданам страны о том, что новым главнокомандующим в армии станет Михаил Драпатый. Политический деятель заметил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты для страны в защите столицы, а также прошел значительный путь. Однако, по мнению властей с Банковой улицы, теперь для боевых действий нужен новый взгляд на вещи, который есть у Михаила Драпатого. Ранее советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин говорил о том, что Владимир Зеленский проводит в правительстве решающие встречи по назначению на место главкома ВСУ.

Эксперты прокомментировали назначение нового руководителя "Роскосмоса".

Фото: Telegram / РОГОЗИН