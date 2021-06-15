Путин дал поручение по горячему питанию в школах

Президент России Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Он заявил о необходимости допустить родителей к контролю за качеством питания в школах.
Кравцов доложил российскому лидеру, что родители уже участвуют в контроле качества питания. Пока тема прорабатывается на уровне всероссийской ассоциации родителей. По мнению главы Минпросвещения, родители очень ответственные люди.
Надо качество питания проверять. Надо допустить, в конце концов, родителей до контроля за качеством питания.
Сергей Кравцов, глава Минпросвещения
Ранее мы сообщили, что Байден готов к встрече с Путиным в Женеве.
Видео: Youtube/Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все