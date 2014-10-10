Байден готов к встрече с Путиным в Женеве

Первый саммит двух президентов запланирован на 16 июня.

Президент США Джо Байден сказал, что готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам.

Высказывания Байдена привел пресс-пул Белого дома. Глава администрации США заверил, что "всегда готов". Сейчас он прилетел в Женеву. Именно там завтра состоится его первая встреча с российским президентом. Перед этим Джо Байден пообщается с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Ранее мы сообщили, что глава МИД Украины озвучил свои ожидания от встречи Путина и Байдена. На Украине полагают, что судьбоносных решений не будет принято без участия украинской стороны.

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