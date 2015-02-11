Глава МИД Украины озвучил свои ожидания от встречи Путина и Байдена

По мнению Кулебы, судьбоносных решений касательно Украины не примут

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил свои ожидания от предстоящей встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом он заявил на брифинге во вторник.

Дипломат добавил, что стоит подождать завершения встречи. На Украине полностью разделяют позицию США. По его словам, между Украиной и США есть договоренность о том, что никакие договоренности касательно Киева, не будут достигнуты без участия украинской стороны.

Как уточнялось ранее, первый саммит Путина и Байдена состоится завтра, 16 июня. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, что самолет с российской делегацией уже сел в Женеве.

Видео: Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine