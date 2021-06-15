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Самолет с российской делегацией сел в Женеве

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Перед посадкой стюардесса объявила, что лайнер поставлен в зону ожидания. Пилотам пришлось кружить в воздухе около часа.

Самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту Женевы. По данным РИА Новости, лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку.

Делегация и кремлевский пул прибыли в Женеву в рамках рабочей поездки. Завтра, 16 июня, президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом. Журналисты предполагают, что задержка рейса была обусловлена прилетом в Швейцарию президента США Джо Байдена. Сам Владимир Путин прибудет в Женеву в день переговоров.

Ранее мы сообщили, что Байден прилетел в Женеву для встречи с Путиным.

Видео: Telegram/РИА Новости

 
Теги: владимир путин, джо байден, женева, президент россии, президент сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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