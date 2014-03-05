Байден прилетел в Женеву для встречи с Путиным

Самолет американского президента приземлился в аэропорту в 17.16 по местному времени.

Президент США Джо Байден прибыл в Женеву во вторник, 15 июня. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома. Завтра, 16 июня, состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

По информации СМИ, самолет американского президента приземлился в аэропорту Женены в 16.16 по местному времени (или 17.16 по московскому). Из трансляции телеканала CNN известно, что у трапа Байдена встречал президент Швейцарии Ги Пармелен. Позже лидеры проведут отдельную двустороннюю встречу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прилетит в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом. Ожидается, что на саммите США и России обсудят важные вопросы международной политики, в том числе борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это первая встреча президентов после вступления Байдена в должность.

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