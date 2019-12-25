Кремль: Путин прилетит в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом

Встреча президентов России и США пройдет на вилле "Ла Гранж".

Президент РФ Владимир Путин прилетит в Женеву на саммит России и США непосредственно в день переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом в четверг, 10 июня, рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами Пескова спросили, прилетит ли Путин в Швейцарию накануне переговоров. Но представитель Кремля заверил, что российский президент отправиться в день встречи. Таким образом Путин прибудет в Женеву во вторник, 16 июня.

Также стало известно, где пройдет встреча Байдена и Путина. Американский и российский лидеры встретятся на вилле "Ла Гранж".

Встреча президентов пройдет 16 июня. Американский лидер Джо Байден прибыл в Великобританию, откуда отправится на материк.

Накануне стало известно, что Байден хочет послать РФ сигнал о единстве США и Европы

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