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Байден хочет послать РФ сигнал о единстве США и Европы

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Американский лидер отправился в свое первое зарубежное турне.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерении послать сигнал Российской Федерации и властям Китайской Народной Республики о единстве США и Европы. Об этом он сообщил журналистам перед его отправкой в зарубежное турне.

Глава США примет участие в саммите G7. Также у него запланированы встречи с руководством государств-членов Североатлантического Альянса и Евросоюза. 16 июня состоится саммит Байдена с его российским коллегой Владимиров Путиным.

Укрепление альянса. Сделать ясным для Путина и Китая, что Европа и США крепко связаны, что G7 будет двигаться.

Джо Байден, президент США

Ранее в Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным. Американский лидер уверен, что несколько десятилетий опыта позволят ему провести продуктивные переговоры. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, Байден готовился пятьдесят лет и знает каждого представителя мировой арены в лицо.

Видео: The Hill

Теги: джо байден, саммит g7, сша
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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