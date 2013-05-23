Байдену советуют "пойти на торг" с Путиным

Бывший спецпомощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу посоветовал действующему американскому лидеру Джо Байдену "пойти на торг" с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Бэндоу написал в своей статье для The American Spectator.
По мнению Бэндоу, изоляция и конфронтация с Россией едва ли сделают мир безопаснее. А сближение Москвы с Пекином угрожает Вашингтону. Автор считает, что Байден может стать "современным Ричардом Никсоном"
Он может "поехать в Россию" в переносном смысле и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно.
Дуг Бэндоу, экс-помощник Рейгана
Бэндоу считает, что Вашингтон и Москва должны договориться о невмешательстве в выборы, а также о запрете каких-либо действий в киберпространстве. Экс-чиновник также уверен, что подобной политики должны придерживаться и европейские страны.
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Фото: pixabay
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