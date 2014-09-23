Песков: предпосылок для встречи Путина и Байдена нет

В Кремле оценили планы по поездке главы РФ на саммит G20.

Возможность встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на текущий момент не обсуждается. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал вопрос СМИ о том, планирует ли глава Кремля посетить с визитом площадку G20 ("Большой двадцатки"). На текущий момент решений о поездке Владимира Путина на саммит не принято.

Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет. Хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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