Песков: назначения участников "Время героев" на должности рациональны

По его словам, этот процесс растянут по времени.

Назначения участников программы "Время героев" на должности носят рациональный характер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот процесс растянут по времени. Песков отметил, что здесь "нет и не может быть никакой кампанейщины".

Это связано с уровнем квалификации участников этой программы, поэтому процесс будет продолжаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК