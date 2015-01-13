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Песков: назначения участников "Время героев" на должности рациональны

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По его словам, этот процесс растянут по времени.

Назначения участников программы "Время героев" на должности носят рациональный характер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот процесс растянут по времени. Песков отметил, что здесь "нет и не может быть никакой кампанейщины".

Это связано с уровнем квалификации участников этой программы, поэтому процесс будет продолжаться.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, должности, пресс-секретарь президента россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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