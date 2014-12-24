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Песков: Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

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По его словам, у Москвы есть контакты со всеми сторонами конфликта.

Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали ракетный удар Ирана по Израилю, который нанесли вечером 3 октября. Песков отметил, что у Москвы есть контакты со всеми сторонами конфликта.

Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит. И, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал удар Израиля по Дамаску.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: ближний восток, дмитрий песков, израиль, иран, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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