Песков прокомментировал удар Израиля по Дамаску

В Кремле сообщили о контактах с Сирией после воздушной атаки на Ближнем Востоке.

Москва находится в постоянном контакте со своими сирийскими друзьями. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 октября сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал прессе информацию об осуществлении воздушной атаки по местной столице Дамаску. В Москве также оценили риски нагнетания конфликта в стране Ближнего Востока и непосредственно для руководства Сирии.

Мы находимся, конечно, в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков, но, конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник уведомило зрителей о том, что три человека погибли и девять пострадали в результате "воздушной агрессии" Израиля в отношении Дамаска. Ранее в СМИ сообщили о взрывах в районе Дамаска и о работе противовоздушной системы обороны по "целям противника", расположенным в окрестностях столицы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости