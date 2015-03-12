Дмитрий Песков прокомментировал смену Столтенберга на Рютте.

Москва не считает, что политика Североатлантического военного альянса существенно изменится с приходом нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Ранее иностранный чиновник из Нидерландов сменил на должности Йенса Столтенберга. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 октября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле пояснили, российские власти ожидают, что блок продолжит работать в том же русле, в котором и работал. По словам Пескова, Рютте и Владимир Путин провели не один часза столом переговоров.

В свое время были надежды на выстраивание добрых отношений... Наши ожидания, что альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте СВО не нужно.

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