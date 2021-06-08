  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:11
149
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией

0 0

Байден намерен провести совещание с главами стран-членов Альянса перед саммитом с Путиным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет "РИА Новости"

По итогам проведенной встречи стороны договорились "сдерживать" РФ и вести с ней конструктивный диалог. Столтенберг отметил, что американский лидер намерен провести совещание с главами стран-членов Североатлантического Альянса до саммита с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Диалог с Россией - это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией. Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам нужно разобраться со сложными отношениями.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он также подчеркнул, что встреча президентов РФ и США отвечает интересам Альянса.

Ранее в НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в блоке.

Видео: YouTube / Global News

Теги: йенс столтенберг, нато, россия, саммит путина и байдена, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии