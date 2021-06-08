Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией

Байден намерен провести совещание с главами стран-членов Альянса перед саммитом с Путиным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет "РИА Новости"

По итогам проведенной встречи стороны договорились "сдерживать" РФ и вести с ней конструктивный диалог. Столтенберг отметил, что американский лидер намерен провести совещание с главами стран-членов Североатлантического Альянса до саммита с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Диалог с Россией - это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией. Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам нужно разобраться со сложными отношениями. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он также подчеркнул, что встреча президентов РФ и США отвечает интересам Альянса.

Ранее в НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в блоке.

Видео: YouTube / Global News