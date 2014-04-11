В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в блоке

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны блока до сих пор не решили вопрос по членству Украины в Североатлантическом Альянсе. Об этом он заявил в ходе конференции "Демократия в действии".
По его словам, позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на саммите блока 14 июня.
Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят ее <…> Чтобы принять решение [по Украине], мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет.
Мирча Джоанэ, заместитель генсека НАТО
Глава Украины Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости включения страны в ряды Североатлантического Альянса. Он считает, что это необходимо украинцам, так как они находятся в опасности, и на кону в настоящее время стоит независимость Украины.
Накануне в Украине пожаловались на падение числа сторонников Евросоюза среди украинцев. По словам вице-премьера страны Алексея Резникова, интеграцию стали поддерживать на пять процентов меньше жителей. Он подчеркнул, что поддержка заметно сократилась даже в тех субъектах Украины, где она всегда была на самом высоком уровне.
Видео: YouTube / Zero Corruption Conference_
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