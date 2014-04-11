В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в блоке

Позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на саммите Альянса 14 июня.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны блока до сих пор не решили вопрос по членству Украины в Североатлантическом Альянсе. Об этом он заявил в ходе конференции "Демократия в действии".

По его словам, позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на саммите блока 14 июня.

Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят ее <…> Чтобы принять решение [по Украине], мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет. Мирча Джоанэ, заместитель генсека НАТО

Глава Украины Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости включения страны в ряды Североатлантического Альянса. Он считает, что это необходимо украинцам, так как они находятся в опасности, и на кону в настоящее время стоит независимость Украины.

Накануне в Украине пожаловались на падение числа сторонников Евросоюза среди украинцев. По словам вице-премьера страны Алексея Резникова, интеграцию стали поддерживать на пять процентов меньше жителей. Он подчеркнул, что поддержка заметно сократилась даже в тех субъектах Украины, где она всегда была на самом высоком уровне.

Видео: YouTube / Zero Corruption Conference_