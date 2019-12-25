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В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Украины
Сегодня, 14:29
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В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Украины

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Временную плотину начали строить в 2014 году.

Плотина, которую построил Киев на Северо-Крымском канале, дала течь, вследствие чего вода из Днепра попала на территорию Крыма. Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что временная дамба, состоящая из металлоконструкций и мешков с песком, была построена в 2014 году. Позднее власти Украины начали сооружать новое заграждение, работы по которому не закончены по сей день. На днях жители страны заметили, что дамба дала течь, и вода начала утекать на территорию Крыма.

Данную ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко. По его словам, в настоящее время население полуострова не нуждается в украинской воде, так как неизвестно, безопасно ли ее употреблять в пищу и для прочих нужд. Козенко считает, что современная политика Украины подобна этой дамбе, так как она тоже "трещит по швам".

Ранее сборная Украины по футболу показала форму для Евро-2020 с Крымом.

Фото: "Главком"

Теги: андрей козенко, вода в крыму, дамба, днепр, крым, украина
Категории: Новости России, Лента новостей,

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