Сборная Украины по футболу показала форму для Евро-2020 с Крымом

Форму игроков представил глава УАФ Андрей Павелко.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook представил форму сборной страны для участия в Евро-2020.

На форме игроков представлен контур Украины, который включает в себя полуостров Крым, который с 2014 года входит в состав РФ, что не признается Киевом.

Сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой специальной форме. Ее главным атрибутом станет талисман и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самый ценный прогноз для всех нас в нашей стране - единственная и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями. Андрей Павелко, глава УАФ

Напомним, болельщиков предупредили о продаже поддельных билетов на матчи Евро-2020. Мошенники изменяют цены, чтобы продать как можно больше билетов. Большинство из них имеют поддельную голограмму. Мошенники предлагают болельщикам заплатить за билеты онлайн, а также обещают доставить заказ на дом.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная РФ встретится с футболистами Финляндии, Бельгии и Дании.

Ранее петербургский художник Покрас Лампас представил коллаборацию с Евро-2020.

Видео: Facebook/Андрей Павелко