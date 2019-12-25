Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020

Российский футбольный союз уже обратился в УЕФА с просьбой разобраться в данной ситуации.

Власти Дании не планируют пускать болельщиков из других стран на матчи чемпионата Европы по футболу в Копенгагене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза.

Отмечается, что в УЕФА уже подано обращение с просьбой разобраться в данной ситуации.

Мы обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня. из сообщения РФС

В РФС подчеркнули, что власти Санкт-Петербурга дали разрешение на въезд на территорию города не только гражданам стран-игроков ЧЕ, но и тем людям, которые собираются приехать поболеть за любимую команду. Также было отмечено, что в настоящее время делается все возможное для попадания россиян на игру в Копенгагене.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России встретится с футболистами Финляндии, Бельгии и Дании на групповом этапе.

Ранее во Франции призвали лишить Петербург матчей Евро-2020 из-за ситуации в Беларуси.

Фото: Piter.tv