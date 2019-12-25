Во Франции призвали лишить Петербург матчей Евро-2020 из-за ситуации в Беларуси

Известное французское издание Le Monde придерживается позиции, что самолет Ryanair, летевшего рейсом Афины — Вильнюс, посадили не без вмешательства президента России.

Французское издание Le Monde заявило о требовании лишить Петербург права на проведение матчей чемпионата Европы по футболу в этом году. Это связано с недавней посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого находится основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

Самолет летел из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Издание считает, что это произошло не без вмешательства президента России Владимира Путина.

Напомним, чемпионат проведут с 11 июня по 11 июля. Сборная России встретится с футболистами Финляндии, Бельгии и Дании на групповом этапе.

Изначально турнир планировался с 12 июня по 12 июля прошлого года, однако из-за пандемии его перенесли. Те матчи, которые должны были пройти в Дублине, перенесли в Петербург.

Ранее мы писали, что болельщики "Зенита" назвали Артема Дзюбу лучшим игроком сезона.

Фото: Pixabay