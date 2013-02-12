Во Франции выразили благодарность Украине за готовность отправить союзникам экспертов по дронам.

Украинское правительство разрешило делегации экспертов от Европейского союза провести оценку состояния нефтепровода "Дружба", поставки российской нефти в Словакию и Венгрию через который были прерваны. Соответствующей информацией с региональными журналистами поделился французский президент Эмманюэль Макрон. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по завершению заседания Совета ЕС в Брюсселе. Лидер Елисейского дворца отметил, что озабоченность вопросом энергетической безопасности не должна поставить под сомнение решимость союзников оказывать поддержку киевскому режиму. Таким образом спикер прокомментировал решение Венгрии и Словакии не одобрять выделение Украине займа в размере €90 млрд из-за отказа Киева возобновить поставки нефти.

Я благодарю Зеленского за то, что он согласился принять на Украине миссию ЕС для оказания технической помощи и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба" Эмманюэль Макрон, глава Франции

Эмманюэль Макрон заявил, что лично для него "нет плана Б" в отношении этого пакета финансирования Украины.

