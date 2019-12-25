Болельщики "Зенита" назвали Артема Дзюбу лучшим игроком сезона

Второе место занял Андрей Мостовой, на третьем – Далер Кузяев.

Болельщики "Зенита" проголосовали за лучшего игрока сезона. Их выбор пал на нападающего петербургской команды Артема Дзюбы, который набрал 43,22% голосов. Результаты опроса опубликованы на официальной странице сине-бело-голубых "ВКонтакте".

В минувшем сезоне 32-летний Дзюба впервые в карьере забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

На втором месте в списке лучших игроков "Зенита" оказался Андрей Мостовой, за которого проголосовали 23,19% болельщиков. Тройку лидеров замкнул Далер Кузяев (19,25% голосов). Также в топ-5 попали Юрий Жирков (6,11%) и Малком (5,53%).

Ранее мы писали, что "Зенит" заинтересовался норвежским полузащитником Норманном.

Фото: Instagram / artem.dzyuba