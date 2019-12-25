"Зенит" заинтересовался норвежским полузащитником Норманном

Сейчас игрок выступает за "Ростов".

Норвежский полузащитник Матиас Норманн, выступающий за "Ростов", вошел в сферу интересов "Зенита". Об этом пишет "Спорт-Экспресс", ссылаясь на слова агента спортсмена Оливера Уорда.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Норманна оценивается в 13 млн евро. Кроме "Зенита" интерес к полузащитнику проявляет "Краснодар".

Матиас Норманн перешел в "Ростов" в январе 2019 года. В текущем сезоне норвежец сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт с "Ростовом" действует до лета 2024 года.

Ранее мы писали, что "Газпром Арена" вошла в рейтинг лучших стадионов мира.

Фото: Instagram / mathiasnormann