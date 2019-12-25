"Газпром Арена" вошла в рейтинг лучших стадионов мира

Стадион занял 21 позицию.

Пресс-служба "Зенита" поделилась радостной новостью: стадион "Газпром Арена" включен в топ-60 лучших футбольных сооружений планеты. Такие данные приводит Buro Happold.

Отмечается, что стадион стал единственным российским стадионом, включенным в этот рейтинг. "Газпром Арена" заняла 21 позицию и опередила "Селтик Парк", "Парк де Пренс", "Этихад" и другие. Лидерами топ стали знаменитые "Тоттенхэм Хотспур", "Уэмбли" и "Камп Ноу".

Оценивались стадионы по трем показателям – интерес для болельщиков, доходы от дней во время матчей, коммерческая деятельность и трансляции. Помимо этого учитывалась способность создать эффект "12-го игрока".

Ранее мы писали, что "Зенит" стал 33-м в списке самых ценных футбольных брендов мира.

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