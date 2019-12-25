"Зенит" стал 33-м в списке самых ценных футбольных брендов мира

Команда поднялась на 16 строчек, по сравнению с прошлым годом.

Во вторник, 18 мая, компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых ценных футбольных брендов мира. "Зенит" занял 33 строчку, что на 16 строк выше по сравнению с позицией в прошлом году.

Ценность бренда выросла на 35% до 135 миллионов евро. Отмечается, что это самый большой прирост среди других представителей топа. Список возглавляет мадридский "Реал": бренд оценили в 1 миллиард 276 миллионов евро. На втором месте "Барселона" – 1,266 миллиарда евро. Тройку замыкает "Манчестер Юнайтед" – 1,130 миллиардов евро. Четвертое место занял клуб "Манчестер Сити" стоимостью 1,118 миллиардов евро, а топ-5 замыкает "Бавария" стоимостью 1,068 миллиардов евро.

Ранее мы писали, что "Сент-Луис" уступил "Колорадо" в матче плей-офф НХЛ.

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