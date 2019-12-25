"Сент-Луис" уступил "Колорадо" в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий Иван Барбашев совершил голевую передачу.

"Сент-Луис" уступил "Колорадо" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. На домашнем поле команда проиграла противнику в первой встрече серии с результатом 4:1. Со стороны клуба отличился на 37 минуте Джордан Кайру. Он забросил шайбу в ворота с подачи российского спортсмена Ивана Барбашева. Однокомандник нашего нападающего Владимир Тарасенко провел на льду 16 минут 21 секунду. Он совершил один бросок в створ. Его показатель полезности остановился на отметке в минус два.

Остальные шайбы забили игроки "Колорадо" на 16, 41 и 60, 49 минутах. Отметились Кейл Макар, Натан Маккиннон (дубль, вторая шайба попала в пустые ворота), Габриэль Ландескуг. Российский форвард Валерий Ничушкин сыграл 13 минут 41 секунду. Он пытался забить шайбу в ворота соперников шесть раз.

На данный момент "Колорадо" ведет в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторую игру команды проведут 20 мая. Начало игры запланировано на 05:30 утра по московскому времени. Ранее клуб получил первое место в таблице Западного дивизиона, став лидером регулярного чемпионата. Команда "Сент-Луис" расположилась на четвертой строчке таблицы.

Гол Тарасенко и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в матче НХЛ.

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