"Сент-Луис" разгромил "Миннесоту" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 9:1.

"Сент-Луис" разгромил "Миннесоту" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 9:1. В составе победителей на 2, 7 и 16, 17, 22 и 25, 29, 51 и 58 минутах отличились спортсмены Закари Сэнфорд, Джейден Шварц (дубль), Сэмми Блэз, Райан О"Райли (дубль), Джастин Фолк, Джейк Уолман, Иван Барбашев. У "Миннесоты" отметился только на 8 минуте Зак Паризе.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал одну голевую передачу. Благодаря этому действию он набрал за текущий сезон НХЛ 10 очков три гола и семь голевых передач) за 16 проведенных матчей. В сентябре прошлого года хоккеист перенес операцию на плаче. Она стала третьей за последние 2,5 года. Из-за этого атакующий вышел на свою первую игру только 7 марта. Его соотечественник Барбашев забросил третью шайбу в нынешнем сезоне. На его счету восемь очков (три гола и пять результативных передач) за 22 матча.

"Миннесота" потерпела крупнейшее поражение в своей истории. Сейчас команда находится на третьем месте в рейтинге Западного дивизиона с 50 очками. "Сент-Луис" находится на пятой строчке с 42 очками.

Гол Тарасенко и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в матче НХЛ.

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