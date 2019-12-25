Гол Тарасенко и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:1.

Гол российскиго спортсмена Владимира Тарасенко и передача Ивана Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра звершилась со счетом 3:1. Со стороны команды-поюедителя шайбы в ворота противников забили на 1, 8, 54 минутах встречи Владимир Тарасенко, Самуэль Блэз, Джейк Уолман.У проигравшией стороны отличился Николас Руа на 56 минуте.

В текущем сезоне НХЛ Тарасенко произвел свой третий гол. На счету хоккеиста записано девять очков, включающие шесть результативных передач. Он участвовал в 15 матчех клуба, за который выступает. Напомним, что в сентябре прошлого года спотсмену пришлось перенести операцию на плече. Из-за этого он провел свой первый матч сезона только 7 марта. Его сокомандник Иван Барбашев отметился голевой передачей. В арсенале спортсмена - семь очков.

В настоящее время "Сент-Луис" занимает пятую позицию в турнирном рейтинге Западного дивизиона с 40 очками. "Вегас" расположился на второй позиции с 52 очками.

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