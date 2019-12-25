Дубль Капризова помог "Миннесоте" разгромить "Колорадо" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 8:3.

Дубль российского спортсмена Кирилла Капризова помог "Миннесоте" разгромить "Колорадо" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Он забил шайбы в ворота соперников на 5 и 34 минутах встреч и совершил голевую передачу. В составе команды-победителя также отметились Люк Джонсон (14 минута ), Кевин Фиала (хедтрик на 19, 45, 48 минутах), Райан Хартман (25 минута), Юэль Эрикссон Эк (48 минута). Со стороны "Колорадо" шайбы забили на 21, 26 и 30 минутах Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Микко Рантанен.

На данный момент на счету Кирилла Капризова в текущем турнире НХЛ значится 34 очка (16 голов и 18 результативных передач). Его соотечественник, нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями в игре.

Клуб "Миннесота" набрал 50 очков после 38 проведенных матчей. Он располагается на третьем месте рейтинга Западного дивизиона. Спортсмены из "Колорадо" прервали серию из пяти побед. Сейчас команда находится на первой строчке списка.

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ.

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