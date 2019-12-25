Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 2:0.

Шайба Кирилла Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Сент-Луис" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе клуба-победителя шайбы в ворота соперников на 26 и 36 минутах забросили Маркус Йоханссон и российский спортсмен.

Таким образом Кирилл Капризов забросил 11-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. В его арсенале находится 27 очков (11 голов + 16 результативных передач) в 32 проведенных матчах. Его соотечественник, нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не сумел отличиться в игре.

"Миннесота" одержала 11-ю домашнюю победу подряд. С таким результатом команда занимает третье место в рейтинге Западного дивизиона. У клуба 43 очка за 32 матча. "Сент-Луис" расположился на четвертой позиции с 37 очками за 33 игры.

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