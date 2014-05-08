"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ

Кирилл Капризов совершил голевую передачу.

"Миннесота" обыграла "Аризону" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 3:0. В ворота соперников шайбы забросили на 2, 43 и 54 минутах встречи Райан Хартман, Матс Цуккарелло, Джаред Сперджен.

Отметим, что результативной передачей в игре отличился российский спортсмен Кирилл Капризов. Он отдал голевую передачу коллеге по клубу Цуккарелло. Это действие принесло нашему хоккеисту дополнительное очко. Сейчас в его арсенале 25 очков (10 голов и 15 передач) за 27 проведенных матчей. Текущий турнир НХЛ для Капризова является дебютным.

В настоящее время "Миннесота" занимает вторую позицию в таблице Западного дивизиона. Клуб набрал 37 очков за 27 игр. "Аризона" расположилась на шестой позиции с 28 очками за 29 игр.

Капризов оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

Видео: YT / PRO Hockey