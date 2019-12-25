Капризов оформил свой первый хет-трик в НХЛ

"Миннесота" обыграла "Аризону" со счетом 4:0.

Нападающий "Миннесоты" россиянин Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиги. Спортсмен отличился тремя заброшенными шайбами в матче против "Аризоны". Он попал в ворота противника на 44, 46 и 60 минутах встречи.

Напомним, что для хоккеиста текущий матч является дебютным в НХЛ. Однако уже 11 марта он стал первым новым игроком в истории "Миннесоты", которому удалось набрать 20 очков за первый сезон. Сейчас на счету россиянина 23 очка (10 голов и 13 результативных передач) за 25 проведенных матчей.

Напомним, что "Миннесота" выиграла со счетом 4:0. Кроме Капризова в матче также отличился Йонас Бродин. Он забросил шайбу на 60 минуте в пустые ворота. Клуб имеет в своем арсенале 33 очка, что дает ему возможность находиться на третьем месте рейтинга Западного дивизиона. "Аризона" располагается на шестой позиции с 28 очками за 27 игр.

"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ.

Фото: Pixabay.com