Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

Гол Кирилла Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Вегас" в матче Национальной хоккейной лиги. В домашнем матче клуб обошел противников с результатом 4:3. Заброшенными шайбами отличились Йоэль Эрикссон Эк ( дубль на 1 и 46 минутах игры), Кирилл Капризов (42 минута), Карсон Суси (48 минута). От "Вегаса" можно выделить спортсмена по имени Дилан Коглан, который забил на 2, 55 и 58 минутах

Известно, что россиянина Капризова пришлось убирать с поля в первом периоде, так как в область головы хоккеиста попала шайба, которая вызвала кровотечение. Сейчас в арсенале спортсмена 20 очков за 24 проведенных матча (7 голов и 13 результативных передач). Текущий сезон в НХЛ для него является дебютным.

"Миннесота" набрала 31 очко в 24 матчах. Клуб находится на третьем месте рейтинга Западного дивизиона."Вегас" находится на первом месте с 33 очками за 23 игры.

"Питтсбург" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ.

Видео: YT / PRO Hockey