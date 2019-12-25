"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:1.

"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче Национальной хоккейной лиги. Россиянин Кирилл Капризов отдал два голевых паса. В результате клуб на выездной встрече обошел со счетом 5:1 противника. В составе "Миннесоты" шайбы в ворота соперников на 5, 14, 15, 26 и 59 минутах матча забросили Матс Цуккарелло, Бред Хант, Ник Бьюгстад, Джордан Гринвэй, Кевин Фиала. От "Аризоны" отметился на 45 минуте только хоккеист Клейтон Келлер.

В настоящее время в арсенале Капризова значитсся 19 очков (6 голов и 13 результативных передач) за 21 проведенный матч. Для россиянина текущий сезон НХЛ является дебютным. Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями в игре не отметился.

Сейчас "Миннесота" с 27 очками занимает четвертое место в таблице Западного дивизиона. "Аризона" с 23 очками за 23 проведенных игры находится на шестой позиции. В следующий раз команды выйдут на ледовое поле 7 марта в Финиксе.

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