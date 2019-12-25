Гол Капризова помог "Миннесоте" одержать пятую подряд победу в нынешнем сезоне НХЛ

"Миннесота" обошла "Лос-Анджелес" со счетом 3:1.

Гол российского спортсмена Кирилла Капризова помог "Миннесоте" одержать пятую подряд победу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Команда в домашнем матче обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 3:1.

Со стороны клуба-победителя на 13, 15 и 16 минутах матча отличились хоккеисты Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад, Йоэль Эрикссон Эк. "Лос-Анджелес" может отметить на 58 минуте игру Джеффа Картера.

В настоящее время "Миннесота" занимает второе место в рейтинге Западного дивизиона. Команда получает 22 очка в 17 проведенных встречах. При этом клуб выиграет на ледовой арене пятый раз подряд. "Лос-Анджелес" наоборот, прервал серию из шести побед. Это заставило клуб опуститься на четвертую позицию с 21 очком из 19 проведенных матчей.

Напомним, что для Кирилла Капризова текущий сезон НХЛ является дебютным. Он успел отметиться 16 очками (пять забитых шайб и 11 результативных передач) в 17 играх.

"Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Бостон" в домашнем матче НХЛ.

Фото: Pixabay.com