"Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Бостон" в домашнем матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 7:2.

"Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Бостон" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Российский спортсмен Семен Варламов отразил 34 броска по воротам и отдал голевой пас. Встреча завершилась с результатом 7:2.

Шайбу в ворота клуба-противника на 4, 13, 46, 51, 53, 55 и 57 минутах матча соответственно забросили Адам Пелеч, Мэтью Барзал, Энтони Бовилье, Джо Эберле , Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли, Оливер Уальстрем. За команду "Бостона" на 2 и 32 минутах игры отличились Ник Ричи, Крейг Смит.

В настоящее время" Нью-Йорк Айлендерс" набрали 23 очка за 19 проведенных матчей. Это дало клубу возможность подняться на третью позицию в рейтинге Восточного дивизиона. "Бостон" с 24 очками в 17 играх занимает первое место в таблице.

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Айлендерс" в матче НХЛ.

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