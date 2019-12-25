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Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Айлендерс" в матче НХЛ
Сегодня, 8:23
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Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

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Голкипер Семен Варламов отразил 32 броска из 35 за "Айлендерс".

Шайба Евгения Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в матче Национальной хоккейной лиги. Клуб, в котором выступает российский спортсмен, выиграла в серии буллитов в выездной игре. Решающий буллит реализовал Сидни Кросби. 

В основное время шайбы в ворота соперников от "Питтсбурга" забросили 12, 28 и 60 минутах матча Брайан Раст, Зак Эштон-Рис и форвард Евгений Малкин. От команды "Айлендерс" шайбы на 6, 17 и 54 минутах забросили Кейси Сизикас, Жан-Габриэль Пажо, Мэттью Барзал.

Также стоит отметить, что российский голкипер Семен Варламов, играющий за клуб "Нью-Йорк Айлендерс" отразил 32 броска из 35 в данной игре. Спортсмен Илья Сорокин остался в запасе. Евгения Малкина призвали второй звездой матча. В сезоне НХЛ 2021 года он провел 12 матчей, в которых набрал семь (за три забитых шайбы  четыре передачи) очков.

Три передачи Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Нэшвилл" в матче НХЛ.

Фото: Pixabay.com

Теги: евгений малкин, нхл, нью-йорк айлендерс, питтсбург, семен варламов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Хоккей,

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