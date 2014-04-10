Три передачи Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Нэшвилл" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Три результативные передачи российского спортсмена Михаила Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Нэшвилл" в матче Национальной хоккейной лиги. Тгра завершилась с результатом 6:1. В составе "Тампы" шайбы в ворота противника забросили Стивен Стэмкос (12-я, 55-я минуты игры), Ондржей Палат (13 минута), Мэтью Джозеф (15, 57 минуты), Янни Гурд (47 минута). Со стороны "Нэшвила" на пятой минуте встречи отличился Рокко Гримальди.

На данный момент Михаила Сергачева признали первой звездой матча. Третьей признан еще один россиянин - голкипер Андрей Василевский, который смог отразить 32 броска по воротам. Результативной передачей также отметился форвард "Тампы" Александр Волков.

Сейчас в рейтинге Центрального дивизиона "Тампа" лидирует с 19 очками в 11 проведенных матчах. "Нэшвилл" находится на седьмом месте с 10 очками после 13 встреч.

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