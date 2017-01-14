Шайба Дадонова не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ

Игра с "Эдмонтоном" завершилась со счетом 2:3.

Шайба Евгения Дадонова не спасла "Оттаву" от поражения в матче Национальной хоккейной лиги с "Эдмонтоном". В домашнем матче команда проиграла гостям с результатом 2:3.

От "Эдмонтона" шайбы в ворота соперника на 5,18 и 24 минутах игр соответственно забросили защитники Дарнелл Нёрс, Эван Бушар, Тайсон Бэрри. У проигравшей команды отличились Коннор Браун (1) и Евгений Дадонов. Они забили шайбы на 1 и 42 минутах встречи. Клубы провели второй матч за два дня. На счету Дадонова зафиксировано три гола в 14 матчах текущего сезона. Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев отметился результативной передачей.

На данный момент в рейтинге Северного дивизиона "Эдмонтон" занимает третью строчку с 16 очками в 15 матчах, а "Оттава" идет на последнем, седьмом месте с 5 очками после 15 встреч.

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