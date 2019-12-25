Вратарь "Айлендерс" Варламов сделал третий шатаут в сезоне НХЛ

Клуб выиграл у "Рейнджерс" со счетом 2:0.

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов сделал третий шатаут в сезоне Национальной хоккейной лиги. Команда, в которой выступает российский спортсмен выиграла матч у "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:0 в гостевой встрече. Шайбы в ворота соперника на 52 и 54 минутах забросили Кейси Сизикас и Мэтт Мартин.

У "Айлендерс" все 30 бросков отразил российский голкипер Варламов. Он отметился третьим шатаутом в восьми проведенных играх сезона НХЛ Таким образом он стал первым вратарем клуба, который дважды смог отыграть на ноль в играх против "Рейнджерс".

В составе "Рейнджерс" хоккеист Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности "-1", а Павел Бучневич совершил два броска по воротам.

В настоящее время "Рейнджерс" занимают последнее (восьмое) место в таблице Восточного дивизиона с 10 очками в 11 играх. "Айлендерс" занимают четвертое место с 12 очками после 11 матчей.

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