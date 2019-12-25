Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграла "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 4:2.

Александр Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, обойдя Майка Гартнера. Команда "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграла "Вашингтон", за который выступает российский спортсмен. Встреча завершилась с результатом 4:2 в пользу хозяев.

Со стороны клуба-победителя шайбы в ворота соперника забросили Райан Строум, Энтони Битетто и Павел Бучневич. Они отличились на 2 и 48, 30, 60 минутах матча. У проигравших на 39 и 52 минутах игры отличились Карл Хагелин и Александр Овечкин.

Напомним, что в активе 35-летнего Овечкина зафиксировано 709 забитых шайб. Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. В текущем сезоне он смог набрать уже 15 очков (5+10). Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок. Для него победа стала третьей в сезоне НХЛ.

Сейчас клуб "Вашингтон Кэпиталз" набрал 15 очков в 11 играх и занимает третью позицию рейтинга Восточного дивизиона."Рейнджерс" находятся на шестом месте (10 очков за 10 игр). В следующий раз "Вашингтон" примет на домашнем поле "Филадельфию", а "Рейнджерс" сыграют против "Нью-Йорк Айлендерс".

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