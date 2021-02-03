ЧМ-2021 по хоккею пройдет без зрителей

Матчи пройдут в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии пройдут без зрителей. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в интервью телеканалу TV3.

Сегодня, 3 февраля, стало известно, что в Латвии продлили режим ЧС до 6 апреля в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в "пузыре", в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Кариньш также отметил, что не ждет улучшения ситуации по борьбе с коронавирусом в стране. Но если к маю ситуация станет лучше, Международная федерация хоккея (IIHF) вместе с оргкомитетом ЧМ-2021 готова организовать продажу билетов.

Матчи турнира пройдут с 21 мая по 6 июня на стадионе "Арена Рига" и в здании Олимпийского спортивного центра.

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Видео: skaties.lv